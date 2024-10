Stasera, alle ore 20.45, il Bluenergy Stadium di Udine ospiterà Italia-Israele: è la quarta giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Gli Azzurri sono in testa al girone con sette punti (due vittorie e un pareggio, quello di giovedì per 2-2 col Belgio) e provano a sfruttare la sfida col fanalino di coda (Israele è a quota zero) per avvantaggiarsi su Francia e Belgio, rispettivamente a -1 e -3 e che si affronteranno in contemporanea a Bruxelles. Per l’Italia è la possibilità di mettere un buon margine di punti in vista degli ultimi due impegni, quelli di novembre che definiranno la classifica.

La partita vedrà imponenti misure di sicurezza, per questioni non certo legate allo sport. Allerta massima a Udine per il rischio di incidenti, complici le tensioni e i possibili problemi di ordine pubblico (stanotte, vicino alla sede del Comune, è apparsa una scritta che accusava Udine di essere «complice del genocidio palestinese»): nel pomeriggio (ore 17) ci sarà un corteo pacifico pro Palestina, che partirà da piazza della Repubblica e dovrebbe concludersi in piazza XX settembre. Una manifestazione che, come da programma definito alle forze dell'ordine, non dovrà in alcun modo incontrarsi con la partita e l'arrivo dei tifosi allo stadio. Sono stati venduti 11.700 biglietti per Italia-Israele, con capienza ridotta rispetto ai 25.132 posti disponibili, e tutta l'area attorno allo stadio (compresi gli alberghi che ospitano le due nazionali) è stata definita zona rossa. Circa 450 gli steward impegnati, con un migliaio di agenti che vigileranno sui due eventi.

In campo Luciano Spalletti non avrà Lorenzo Pellegrini, tornato alla Roma dopo l’espulsione di giovedì: al suo posto convocato Nicolò Zaniolo, al rientro in nazionale dopo un anno e mezzo. In porta giocherà il friulano Guglielmo Vicario, annunciato ieri in conferenza stampa, anche perché Gianluigi Donnarumma è diffidato (alla pari di Federico Gatti, Niccolò Pisilli e Mateo Retegui). Arbitra il bosniaco Irfan Peljto, queste le probabili formazioni di Italia-Israele.

Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Buongiorno, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Tonali, Fagioli, Udogie; Raspadori; Retegui. Commissario tecnico: Spalletti.

Israele (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Khalaili, Leidner; Abu Fani, Kanichowsky; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. Commissario tecnico: Ben Shimon.

