È un momento delicato per il Cagliari Primavera guidato dal tecnico Michele Filippi. I rossoblù vengono da due sconfitte consecutive, subite contro Torino e Inter. I rossoblù non trovano il successo da quattro giornate. L’ultimo, di prestigio, contro la Roma, lo scorso 21 gennaio.

Capitan Palomba e compagni vorranno reagire subito per dare una svolta immediata alla stagione.

Domani saranno impegnati in trasferta contro i pari età della Fiorentina. Fischio d’inizio alle 11 al campo “Gino Bozzi”. Gara valida per la 20ª giornata di campionato. Il Cagliari è decimo in classifica con 27 punti, Fiorentina sesta a 32. La coppia di testa è formata da Lecce e Torino a quota 36. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia SoloCalcio, canale 61 del digitale terrestre.

All’andata l’incontro finì in pareggio per 1-1, reti di Deriu e Distefano. I viola guidati dall’ex centrocampista Aquilani, nell’ultimo turno sono stati battuti dall’Empoli per 2-0.

© Riproduzione riservata