Il Cagliari Primavera vince 4-1 ai tempi supplementari contro l’Ascoli e accede, così, ai sedicesimi di Coppa Italia dove affronterà la Cremonese (gara che si disputerà il prossimo 1 novembre). Buon primo tempo per i rossoblù che trovano subito il vantaggio con Achour all’11’. I sardi potrebbero addirittura raddoppiare con Ardau e Malfitano.

Nella ripresa i marchigiani pareggiano, su calcio d’angolo, con Cozzoli al 57’. Nell’ultima mezz’ora la squadra di Pisacane schiaccia l’Ascoli nella propria metà campo e costruisce una serie di occasioni senza però bucare Adamo. Il portiere bianconero è davvero super, all’85’, quando sbarra la porta a Pulina su un tiro dal limite.

I tempi regolamentari si concludono sul risultato di 1-1. Ai supplementari il Cagliari ha un’altra marcia rispetto alla squadra di David Di Michele che arretra troppo il baricentro. Ad inzio primo tempo i sardi tornano di nuovo avanti grazie al rigore trasformato da Pulina e conquistato da Vinciguerra. Da quel momento è dominio rossoblù. Prima Konate chiude i giochi in avvio del secondo tempo supplementare. Poi Collu mette la firma per il poker finale. Finisce 4-1 per la squadra di Pisacane che centra, così, la seconda vittoria consecutiva della stagione dopo quella ottenuta sabato, in campionato, contro la Fiorentina.

Domenica i rossoblù ospiteranno ad Asseminello il Bologna (eliminato proprio dalla Cremonese, prossimo avversario dei sardi in Coppa Italia) per la 5ª giornata di campionato.

© Riproduzione riservata