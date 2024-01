Si avvicina Frosinone-Cagliari e per Ranieri è il momento delle scelte. Oggi i rossoblù hanno lavorato al Crai Sport Center tra esercitazioni tecniche e tattiche, per poi chiudere con una partitella a campo ridotto. Partitella cui non ha partecipato Lapadula, che per il resto ha lavorato con i compagni.

Un ulteriore passo del bomber italo-peruviano verso il reintegro totale, che potrebbe arrivare nell'allenamento in programma domani mattina. Ancora personalizzato, invece, per Mancosu, che va verso un nuovo forfait. Così come Shomurodov e Oristanio, alle prese con le terapie per i rispettivi infortuni. Assente anche Luvumbo, che sabato giocherà con l'Angola la seconda gara della Coppa d'Africa.

Assente naturalmente anche Pereiro, che questa mattina è sbarcato a Terni. L'uruguaiano è stato ceduto in prestito oneroso fino a fine stagione alla Ternana e potrebbe fare il suo esordio con la maglia numero 10 delle Fere già sabato contro il Cittadella.

