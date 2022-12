In piena emergenza a centrocampo e col morale sotto i tacchetti, ma con la smania di rivalsa e un chiodo fisso per la testa, la vittoria (l’ultima risale addirittura al 15 ottobre). Dopo l’ennesimo pareggio indigesto (il quinto consecutivo) contro il Parma, il Cagliari cerca stasera a Terni uno spiraglio per provare a dare un senso al campionato ed evitare brutte sorprese dal basso.

E per farlo, il tecnico Liverani si affiderà inizialmente a Radunovic, Zappa, Capradossi, Obert, Barreca, Deiola, Viola, Makoumbou, Kourfalidis, Lapadula e Luvumbo. Parte stavolta dalla panchina Pavoletti, titolare per la terza gara di fila, invece, il giovane centrocampista greco Kourfalidis. Squalificato Nandez, infortunati Mancosu e Rog.

Da una crisi all’altra. Anche la formazione umbra non vince da sei partite, ma può ancora vantare tre punti di vantaggio sui rossoblù. Sarà la “prima” allo stadio “Libero Liberati” per il tecnico Andreazzoli che ha sostituito Lucarelli due settimane fa e perso la gara d’esordio a Venezia. Per l’occasione si affiderà a Iannarilli, Agazzi, Ghiringhelli, Mantovani, Sorensen, Corrado, Di Tacchio, Palumbo, Falletti, Pettinari e Partipilo. È l’anticipo della sedicesima giornata della Serie B. Il fischio d’inizio alle 20.30, arbitra l’internazionale Massa.

Fabiano Gaggini

