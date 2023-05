Il Cagliari può andare a dormire quarto in classifica, stasera. Se dovesse vincere a Perugia, aggancerebbe - temporaneamente - il Südtirol di Bisoli in campo domani a Terni (il Parma, a braccetto con i rossoblù dopo il punto di penalizzazione, giocherà, invece, domenica al Tardini contro il Brescia). Turno campale in Serie B, dunque, il terzultimo della “regular season”, nella corsa a tre verso il quarto posto che consente di accedere ai playoff senza passare per i preliminari.

Il successo sulla Ternana ha ridato fiato e coraggio a Lapadula e compagni, serve ora, però, la spallata decisiva e Ranieri ha preteso massima concentrazione, considerata anche la disperazione dell’avversario.

Il tecnico di Testaccio ha scelto di schierare subito Mancosu, in panchina ma pronti a subentrare nella ripresa il capitano Pavoletti e Luvumbo. Gli undici al via sono pertanto Radunovic, Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi, Nandez, Makoumbou, Deiola, Mancosu, Prelec e Lapadula schierandoli - presumibilmente - attraverso il modulo 4-3-1-2. Squalificati Dossena e Rog, out Falco e Capradossi.

Posta in palio pesantissima anche per la formazione umbra, scivolata in terzultima posizione a -2 dalla zona playout dopo il pareggio con la Spal. Castori si aggrappa alla spinta del Curi (previsto il pienone complici i prezzi popolari) e si affida inizialmente a Furlan, Rosi, Curado, Struna, Casasola, Santoro, Iannoni, Kouan, Lisi, Luperini e Olivieri. Fischio d’inizio alle 20.30, arbitra Ayroldi di Molfetta. È la serata della verità.

