Non s’arresta l’emorragia di risultati per l’Olbia, piegata questo pomeriggio dal Gubbio 1-0 su rigore. La trasferta della 9ª giornata di Serie C frutta alla squadra di Leandro Greco la terza sconfitta consecutiva in campionato, la quarta di fila con quella di Coppa Italia.

Un risultato che certifica le difficoltà dei bianchi, che al “Barbetti” si rendono poco pericolosi. Nel primo tempo il migliore in campo è Rinaldi, autore di tre parate decisive, mentre nella ripresa, dopo l’occasione di Nanni, fermato dal portiere avversario, il neo entrato Dessena strattona Bulevardi in area, mandando l’avversario sul dischetto per la rete che decide la sfida al 27’.

La classifica, con i galluresi inchiodati a quota 8, inizia a preoccupare, e all’orizzonte si staglia un tour de force di quattro partite in 12 giorni, a iniziare dal turno infrasettimanale di mercoledì, nel quale l’Olbia affronterà al “Nespoli” la Fermana.

© Riproduzione riservata