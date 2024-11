Da un mese a questa parte è un altro Zito Luvumbo, rispetto alla versione opaca vista nella prima parte di stagione. E oggi l’angolano ha confermato la sua grande crescita, mettendo più volte in difficoltà i giocatori del Genoa nel 2-2 che il Cagliari ha ottenuto all’88’. «È stata una partita difficile», le sue parole sui novanta minuti del Ferraris. «Avevamo iniziato bene, poi non era facile su questo campo».

Per Luvumbo non è una novità dover far fronte a situazioni complicate: «Siamo già abituati a gare del genere, non molliamo mai e abbiamo ottenuto un punto importantissimo. A volte non si comincia il campionato come vogliamo noi, però abbiamo trovato la strada giusta e siamo contenti».

