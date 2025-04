«Grazie a tutti per il supporto, un piccolo fuori programma ma tutto a posto». Rassicura tutti Yael Trepy, il 2006 attaccante francese del cagliair primavera che questo pomeriggio durante il match contro il Genoa al Crai Sport Center ha tenuto tutto col fiato sospeso dopo un brutto scontro di gioco.

Trepy è rimasto a terra per otto minuti, circondato dai compagni e assistito prima dai medici del club e poi da quelli dell’ambulanza di servizio al campo.

L’attaccante, che avrebbe preso una brutta botta alla nuca, non ha mai perso conoscenza ma le sue condizioni hanno fatto preoccupare tutti i presenti, così era stato disposto il suo trasferimento al Brotzu per accertamenti. In serata il messaggio via social, dopo le dimissioni: il ragazzo sta bene. E commenta anche il risultato (0-0): «Un gran punto, andiamo avanti verso nostro obbiettivo. Forza Casteddu».

(Unioneonline/E.Fr.)

