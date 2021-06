Quasi duemila tifosi scozzesi sono risultati positivi al Covid nelle ultime due settimane dopo aver assistito alle partite della Scozia agli Europei di calcio, allo stadio o in eventi collettivi.

Lo indicano le stime delle autorità sanitarie locali di Public Health Scotland (PHS). A quanto si apprende due terzi dei contagiati (1.294) erano a Londra durante la partita Inghilterra-Scozia: 397 erano allo stadio Wembley, il resto ha partecipato a visioni e festeggiamenti collettivi fra strade e locali.

Un centinaio aveva assistito allo stadio Hampden Park di Glasgow alle partite della nazionale scozzese con la Croazia e la Repubblica Ceca.

Anche per questo motivo le autorità italiane e inglesi hanno deciso di concerto di evitare l’arrivo in massa a Roma di tifosi inglesi per i quarti contro l’Ucraina all’Olimpico: "Sono chiaro e netto - dice il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - i tifosi inglesi non potranno venire in Italia a guardare la partita, la regola della quarantena deve essere rispettata, non possiamo correre rischi".

