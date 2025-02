L’Empoli entra nella storia: per la prima volta è in semifinale di Coppa Italia. E ci arriva con un colpo sensazionale, ossia l’eliminazione della Juventus che – dopo la vittoria di domenica a Cagliari – si arrende in maniera incredibile in casa nell’ultima partita dei quarti di finale. All’Allianz Stadium è 1-1 al 90’, poi il 2-4 ai rigori porta al complessivo 3-5 con cui passano i toscani, che non vincevano dall’8 dicembre (poi 2 vittorie e 9 sconfitte, tutte in Serie A).

Splendido il gol con cui Youssef Maleh apre le marcature al 24’, un gran tiro a effetto che non lascia scampo a Perin. L’ex Cagliari Konaté potrebbe raddoppiare nell’unico minuto di recupero del primo tempo, ma solo davanti al portiere della Juventus incrocia e prende il palo. A inizio ripresa, invece, è Sambia a divorarsi il raddoppio con una conclusione alzata da Perin sopra la traversa (anziché servire proprio Konaté libero alla sua sinistra). I troppi errori dell’Empoli – che manca il raddoppio – vengono pagati dai toscani al 66’, quando Khéphren Thuram con una gran giocata si libera di un avversario e dal fondo mette in rete per l’1-1. Ma gli assalti juventini (rischiando qualcosa in contropiede) non portano al 2-1 nei tempi regolamentari.

Si va ai rigori. Dal dischetto sbaglia subito Vlahović, che calcia malamente alto. Segna Henderson con un tiro centrale, poi Kolo Muani, Kouamé, Locatelli e Cacace (questi ultimi due col brivido, rischiando la parata dei portieri avversari). Mentre Vásquez azzecca l’angolo con Yıldız e respinge alla sua sinistra e Marianucci chiude il conto per l’Empoli.

In semifinale di Coppa Italia ci saranno quindi Bologna-Empoli e il derby Inter-Milan. Andata il 2 aprile, ritorno il 23 (date da confermare). Per la Juventus di Thiago Motta è un altro flop clamoroso, a una settimana dall’eliminazione in Champions League contro il Psv Eindhoven.

