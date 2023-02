La Juventus trascinata da un grandissimo Di Maria vince 3-0 sul campo del Nantes e stacca il pass per gli ottavi di finale di Europa League, tutt’altro che scontato dopo il deludente 1-1 casalingo all’andata.

Partita subito in discesa per la squadra di Allegri, la sblocca al 5’ proprio El Fideo con un meraviglioso sinistro a giro che si insacca all’incrocio dei pali. Passa un quarto d’ora e un’altra azione travolgente del campione del mondo argentino chiude la partita: salta due giocatori e il portiere in area e tira di tacco, il difensore francese Pallois in caduta “para” con la mano. Rigore ed espulsione, lo stesso Di Maria trasforma dagli undici metri per il raddoppio. Al 33’ della ripresa El Fideo sigla la sua personale tripletta con un colpo di testa a porta vuota al termine di un’azione confusa.

In Conference League passa il turno la Lazio. Agli uomini di Sarri basta l’1-0 dell’andata, in Romania contro il Cluj la partita finisce 0-0: mai capaci di pungere i romeni, che nell’ultimo quarto d’ora restano anche in 10 per l’espulsione di Muhar.

