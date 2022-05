“Ci abbiamo sempre creduto e non era facile. Ce la possiamo ancora fare e ce la faremo”.

Alessio Cragno suona la carica dopo il pareggio del Cagliari a Salerno, agguantato all’ultimo respiro grazie a un colpo di testa di Altare.

“Loro hanno segnato sull’unica azione che hanno fatto, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, con una bella occasione creata nel primo tempo con Pavoletti”, analizza il match il portiere rossoblù.

“Sono gare toste – sottolinea ai microfoni di Dazn – per le quali ci vuole tanta personalità. Noi abbiamo fatto il nostro gioco, è normale che dal punto di vista nervoso ti tolgano qualcosa ma non possiamo permetterci di rilassarci”.

Il mister? “Ci ha detto che avremmo dovuto fare quello che sapevamo, perché le qualità le abbiamo. La fortuna e gli episodi non sono stati dalla nostra parte ultimamente ma non molleremo. La spinta dei tifosi arriverà contro l'Inter ma è arrivata anche oggi in trasferta”.

(Unioneonline/L)

