Mentre l’Olbia è in viaggio per le Marche, dove domani allo stadio “Tubaldi” di Recanati affronterà la Recanatese in occasione della 13ª giornata del campionato di Serie C, arriva l’ufficialità del rinvio della gara casalinga col Rimini.

Il club gallurese ha chiesto di posticipare la sfida con i romagnoli, in programma in origine domenica prossima, per le assenze dei “nazionali” Nanni, Fabbri e Palmisani, ed è stato accontentato: il recupero è stato fissato per mercoledì 6 dicembre, con orario ancora da stabilire. Intanto, c’è da affrontare la Recanatese.

«Ci attende una partita complicata contro una squadra di categoria, che sa metterti in difficoltà con due attaccanti importanti come Sbaffo e Melchiorri, con cui ho giocato a Perugia, ma abbiamo avuto la possibilità di fare una settimana tipo dopo tanti turni ravvicinati e sono soddisfatto di come abbiamo lavorato», ha spiegato l’allenatore dei bianchi Leandro Greco prima della partenza.

Dopo la vittoria sul Pineto e il pareggio con la Lucchese i galluresi vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo in uno stadio in cui quest’anno hanno già battuto la Vis Pesaro 1-0 con gol di Bellodi. Nella consapevolezza che un successo varrebbe l’aggancio in classifica ai danni dell’avversario a quota 18. In zona playoff.

Ma a tal proposito Greco sottolinea: «La classifica la guardo il giusto ma basta poco per salire o scendere: per questo ha più senso rimanere concentrati sul nostro lavoro».

Dirige l’arbitro Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1: fischio d’inizio alle 14.

