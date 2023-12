Mentre il campionato di Serie C osserva la sosta invernale e le squadre il fermo obbligatorio degli allenamenti di 8 giorni, la Lega Pro ufficializza gli orari delle prime nove giornate del girone di ritorno, che per l’Olbia inizierà a Cesena.

Nella sfida dello stadio “Manuzzi” la squadra di Leandro Greco, attualmente penultima con 17 punti, affronta la capolista del Girone B (+29 in classifica) nel testacoda del 7 gennaio, che si giocherà alle 16.15. All’andata vinsero i bianchi 2-1 con reti di Nanni e Ragatzu, un risultato che rappresenta a oggi l’unica sconfitta in campionato dei bianconeri.

Seguiranno lo scontro diretto in chiave salvezza con la Vis Pesaro al “Nespoli” e il derby con la vice capolista Torres a Sassari: per la cronaca, tra gennaio e febbraio i galluresi incontreranno 6 delle prime dieci in classifica (Cesena, Torres, Carrarese, Virtus Entella, Pineto e Gubbio).

Di seguito l’elenco delle partite con i relativi orari:

1ª giornata, domenica 7 gennaio (ore 16.15) – Cesena-Olbia;

2ª giornata, domenica 14 gennaio (ore 16.15) –Olbia-Vis Pesaro;

3ª giornata, domenica 21 gennaio (ore 16) – Torres-Olbia;

4ª giornata, domenica 28 gennaio (ore 14) – Olbia-Arezzo;

5ª giornata, domenica 4 febbraio (ore 16.15) – Carrarese-Olbia;

6ª giornata, domenica 11 febbraio (ore 14) – Ancona-Olbia;

7ª giornata, mercoledì 14 febbraio (ore 18.30) – Olbia-Virtus Entella;

8ª giornata, domenica 18 febbraio (ore 16.15) – Pineto-Olbia;

9ª giornata, domenica 25 febbraio (ore 14) – Olbia-Gubbio.

