Ancora prima, insieme al Bologna. La super volata della Torres per raggiungere la serie B arriva a 12 vittorie consecutive con una difesa super: appena 3 reti incassate. L'ultima vittoria, pesantissima, è stata ottenuta domenica sul campo del Filecchio, che era ancora in corsa per il primo posto. Successo per 2-1 grazie alle reti di Bassano su rigore e della portoghese Gomes, capocannoniere del girone C con 22 centri.

Il presidente della squadra sassarese, Andrea Budroni, invita a rimanere concentrati: “Abbiamo battuto tutte le prime tre della classifica, ora non dobbiamo distrarci nelle ultime quattro giornate contro le squadre della bassa classifica, sarebbe da polli”.

Il calendario delle due primatiste è simile. La Torres affronterà in casa il Civitanova (penultima, ma cerca punti salvezza) e Roma Decimoquarto (ottava) mentre sarà di scena a Reggio Emilia contro il Cella (terzultima) e schiuderà sul campo della cenerentola Spoleto.

Il Bologna invece ospita Spoleto e Arezzo (vice capolista) mentre gioca sui campi di Jesina (quinta) e Pistoiese (settima).

Nel caso la classifica resti tale alla fine del campionato Torres e Bologna giocheranno lo spareggio per la promozione in serie B in campo neutro, a Firenze. Vale la pena ricordare che la squadra sassarese aveva perso contro il Bologna per 2-1 proprio all'inizio della stagione, ma si è ampiamente rifatta vincendo al ritorno per 4-1.

La squadra sassarese ha il secondo attacco del girone con 72 reti (l'Arezzo ne ha realizzate 78) e propone la migliore difesa con 9 gol incassati. Ma se si pensa che 6 di questi sono stati subiti nelle prime sei giornate, si capisce come sia stato possibile inanellare 12 successi consecutivi.

© Riproduzione riservata