Il Cagliari annuncia l’acquisto a titolo definitivo (dal Genoa) di Giorgio Altare, difensore bergamasco – classe 1998 – che ha firmato un contratto per restare in rossoblù fino al 30 giugno 2025.

Cresciuto nel Settore giovanile del Milan, Altare è stato notato dal Grifone nel 2017: con la maglia dei liguri ha disputato una stagione in Primavera (30 presenze) e poi è stato dato in prestito alla Feralpisalò in Serie C (12 presenze, di cui 4 nei play-off promozione).

Nel gennaio 2020 il trasferimento all’Olbia: nella squadra gallurese è diventato uno dei perni della retroguardia, collezionando 45 gare e 3 reti.

“Difensore centrale – spiega il Cagliari Calcio annunciando la firma – ha nell’atletismo e nella forza fisica le sue caratteristiche principali. Ottimo nell’anticipo, veloce in progressione a dispetto della stazza. Affidabile e costante nel rendimento, forte nel gioco aereo, sfrutta questa peculiarità anche in fase offensiva, spingendosi spesso in avanti in occasione dei calci piazzati.

Un calciatore giovane, di prospettiva, che proprio in Sardegna ha già iniziato a mostrare le sue potenzialità: arriva in rossoblù per mettere a disposizione della squadra il suo talento e continuare a crescere”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata