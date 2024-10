È 1-1 al riposo Cagliari-Torino. Una conclusione potente su punizione di Viola porta i rossoblù in vantaggio, ma subito dopo pareggia di testa.

Occasione per il Torino all’8’, palla dentro per Adams che anticipa l’uscita di Scuffet ma manda a lato. Al quarto d’ora Viola si procura una punizione sulla destra, facendo ammonire Coco, e calcia in porta: Milinkovic-Savic alza in angolo.

Rischio per i rossoblù al 21’: cross da destra di Linetty, sponda di Adams e Ricci calcia di controbalzo a centro area senza trovare la porta. Poco dopo Mina recupera alto su Sanabria e con un gran destro infila il pallone all’incrocio dei pali, l’arbitro dà fallo e annulla il gol. Buono invece il lancio per Piccoli al 25’, protegge palla e calcia col destro trovando la deviazione dell’ex Walukiewicz in corner. Dalla bandierina azione insistita che si chiude con una girata alta di Luperto su cross di Luvumbo.

Il match si sblocca al 38’: Viola si procura una puninizione dal limite e calcia potente col sinistro, Luvumbo si sposta e inganna Milinkovic-Savic per l’1-0. Ma passano tre minuti e il Torino pareggia subito, con angolo da destra di Lazaro per il colpo di testa a centro area di Sanabria. Che dedica il gol all’infortunato Zapata.

