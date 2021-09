Walter Mazzarri verso la panchina del Cagliari.

Da quanto si apprende l’ex tecnico di Napoli e Inter è l’uomo scelto dalla società per sostituire Leonardo Semplici, esonerato dopo sole tre giornate in cui i rossoblù sono riusciti a conquistare un unico punto, subendo ben 9 reti, le ultime tre delle quali nella rocambolesca sconfitta casalinga contro il Genoa.

Per Mazzarri, classe 1961, toscano come Semplici (è nato in provincia di Livorno) e che in carriera ha anche allenato Bologna, Sampdoria, Watford e Torino, sarebbe pronto un contratto biennale (quanto alle cifre, si parla di 1,8 milioni di euro).

Battuta dunque la concorrenza di altri possibili candidati, come Diego Lopez e Iachini, i cui nomi erano circolati nelle ore successive all’addio di Semplici.

