Si chiude con una splendida vittoria per 4-0 a discapito dell'Udinese la stagione del Cagliari Primavera che, per un soffio, non ha trovato la qualificazione ai playoff scudetto. Nonostante il mancato posto nella post season, il percorso fatto dai rossoblù nel corso di questa annata non può che rendere orgogliosi tifosi e mister Pisacane che, al termine del match, ha commentato così: «Bisogna fare ancora una volta, per prima cosa, i complimenti ai ragazzi. Sono loro che vanno in campo e che ci danno sempre grandi soddisfazioni. L’applauso enorme va al mio staff che ha messo dentro enorme dedizione sino all’ultimo. E poi, non da ultima, va alla Società che ci ha sempre messo nelle condizioni ideali per lavorare con fiducia, strutture, sostegno totale».

Naturalmente non si poteva non fare anche un bilancio di quella che è stata la stagione sfavillante di questa Primavera: «La stagione è stata eccezionale, abbiamo fatto qualcosa che va oltre l’eccezionale: ai nastri di partenza non eravamo costruiti per vincere la Coppa Italia né per andare ai playoff, la prima cosa è arrivata e l’altra no solo per gli scontri diretti, chiudiamo quindi a testa alta accettando le regole del gioco. È stato un privilegio allenare questo gruppo, mi fa piacere che vada avanti il Milan di Federico Guidi, un collega che reputo preparato e meritevole di fare strada. Personalmente sono felice di allenare, ogni giorno lo vivo con grande entusiasmo e con lo stimolo di migliorare insieme a chi lavora con me. Nella vita bisogna sempre godersi ogni momento al massimo e cerco di farlo trasmettendo anche qualcosa a chi mi sta accanto». Ora meritato riposo, per poi riprendere, verso luglio, con la preparazione per il campionato 25/26.

