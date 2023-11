Archiviata la sconfitta con la Juve il Cagliari, complice la sorprendente vittoria dell’Empoli sul Napoli, va alla pausa al terzultimo posto, davanti a Hellas Verona e Salernitana. Ora tredici giorni per ricaricare le pile, poi sarà tempo di tornare in campo, contro il Monza.

Nel frattempo i rossoblù avranno l’occasione per recuperare qualche giocatore e far mettere minuti nelle gambe di chi ha bisogno di ritrovare la condizione. Già dal prossimo giovedì, quando gli uomini di Ranieri saranno impegnati in un’amichevole “isolana”.

Il Cagliari, infatti, sarà ospite della Nuorese al “Franco Folgheri”. Il match, che inizierà alle 15, è il quarto test dei rossoblù in Sardegna, dopo quelli di Villacidro, Oristano e Carbonia. Per Pavoletti e compagni, l’opportunità per sentire il popolo della regione vicino, con l’abbraccio della Barbagia.

I biglietti sono già disponibili: 12 euro per assistere alla sfida dalla tribuna coperta, 10 per tutti gli altri settori.

