Impegno infrasettimanale per il Cagliari, che nella 15esima giornata di serie A sfida in trasferta il Verona.

Nel match del Bentegodi Walter Mazzarri, orfano di Cragno (in permesso familiare per il parto della moglie) e di Godin (ancora infortunato) manda in campo dall’inizio Radunovic, Caceres, Carboni, Ceppitelli, Lykogiannis, Bellanova, Nandez, Grassi, Nandez, Joao Pedro e Keita.

L’Hellas risponde con Montipò, Dawidowicz, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic, Barak, Caprari e il grande ex della partita, Giovanni Simeone.

Direzione di gara affidata all’arbitro Marcenaro, all’esordio in Serie A.

