Primo tempo molto complicato per il Cagliari, sotto 0-1 con l’Empoli. In gol Colombo su leggerezza difensiva, dalla Domus inizia a sentirsi qualche fischio.

Nicola cambia rispetto al Napoli, con Zortea e Makoumbou per Azzi e Gaetano. Prima del via un minuto di silenzio per Totò Schillaci, l’eroe di Italia ‘90.

Uno schema da punizione al quarto d’ora manda in difficoltà il Cagliari, con la difesa che si salva sul doppio rimpallo Mina-Deiola. Risposta rossoblù da angolo al 18’, Vásquez a vuoto ma Goglichidze ed Esposito si oppongono al colpo di testa di Luperto.

Prima mezz’ora con pochissime occasioni e tanti errori. Poi, al 33’, la verticalizzazione di Anjorin trova Colombo libero al centro (lo tiene in gioco Makoumbou, sbagliando la linea) e il suo tiro supera Scuffet per lo 0-1.

Prova a costruire qualcosa il Cagliari al 38’ innescando Luvumbo, ma Vásquez lo ferma in uscita bassa e un difensore anticipa Piccoli. Poco dopo Deiola manca l’1-1, con l’arbitro che a seguire fischia un fallo precedente di Piccoli.

Proprio in chiusura colpo di testa da angolo di Mina, para Vásquez e si va al riposo.

