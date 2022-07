Il Cagliari ha comunicato la risoluzione del contratto di Alessandro Agostini, l’allenatore chiamato nelle ultime tre giornate di campionato a regalare un miracolo salvezza che non è riuscito.

Già protagonista da calciatore con quasi 300 presenze in rossoblù in 9 anni, nell’estate del 2016 ha iniziato la carriera da allenatore nel settore giovanile del club. Nelle ultime due stagioni ha guidato la Primavera, che ha portato ai vertici della classifica conquistando anche l’accesso ai playoff, prima di tentare il miracolo in prima squadra, mettendosi a disposizione della società.

Fallito l’obiettivo salvezza, è tornato a guidare la Primavera con cui ha sfiorato la finale Scudetto.

Ora le strade si dividono dopo 15 lunghissimi anni (non consecutivi perché Agostini da calciatore ha chiuso la carriera con l’Hellas Verona): il club ringrazia il mister “per il lavoro svolto, il contributo dato alla crescita e valorizzazione dei giovani e gli augura il meglio per il proseguo della sua carriera”.

Sul fronte mercato, tra i dieci a cui è scaduto il contratto alla mezzanotte del 30 giugno, uno si è già accasato: Lykogiannis ha trovato un accordo con il Bologna. Anche al greco il club sardo ha fatto il suo “in bocca al lupo”.

