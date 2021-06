Ceppitelli ancora con il Cagliari per un anno, più un'opzione per la stagione successiva. Non ci sono ancora le firme, ma l'intesa tra club e difensore è già stata trovata: per le formalità bisognerà aspettare il ritorno del giocatore dalle vacanze.

E sono ore decisive anche per Sottil: il Cagliari ha già riscattato l'esterno dalla Fiorentina. Ma il club viola entro domani potrà esercitare il diritto di contro riscatto versando nelle casse del club rossoblù circa 2 milioni di euro. Una situazione thrilling complicata anche dal fatto che la società toscana dovrà decidere senza consultarsi con il tecnico: Gattuso ieri ha dato forfait e ora i gigliati stanno cercando un altro allenatore.

Situazione complicata, invece, per Godin: il ds Capozucca ha annunciato qualche settimana fa che il Cagliari non può più permettersi l'ingaggio dell'uruguaiano. Ma dall'altra parte dell'oceano Godin fa sapere che è pronto a onorare il suo secondo anno di contratto. Le parti potrebbero incontrarsi e magari trovare un accordo (per la risoluzione o la prosecuzione) dopo la Coppa America.

Richieste e sondaggi, intanto, per Marin, Nandez e Cragno. Sul fronte prestiti Cagliari e Inter sono ai dettagli per portare definitivamente Nainggolan in rossoblù.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata