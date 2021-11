Un turno di squalifica e ammenda di 5.000 euro.

È la “pena” inflitta dal giudice sportivo a Martin Caceres, che nel finale del match del Cagliari contro il Bologna ha rimediato il cartellino rosso dall’arbitro Massa, per un colpo proibito a Dominguez, durante il concitato parapiglia innescato da una scaramuccia nell’area felsinea tra Godin e Medel.

Lo stesso giudice sportivo, analizzando gli episodi dell’undicesima giornata di serie A, ha inflitto due turni di squalifica al sampdoriano Adrien Silva, che paga "per avere al 22esimo del secondo tempo, in seguito ad una decisione arbitrale, rivolto platealmente al Direttore di gara, un'espressione ingiuriosa".

Oltre a Caceres, un turno anche a Hernandez (Milan), Kastanos (Salernitana), Koulibaly (Napoli), Maxime Lopez (Sassuolo), Pobega (Torino), Stojanovic (Empoli).

Tra i tecnici ammenda di 10.000 euro a Mourinho "per avere, al termine della gara, in prossimita'

dell'ingresso dello spogliatoio dell'Arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose".

Tra le societaà, infine, ammende ad Atalanta (25.000 euro) per il lancio di oggetti, e in particolare per quello che colpivaal 46' della ripresa il portiere della Lazio Pepe Reina, che si accasciava momentaneamente a terra, per poi rialzarsi e riprendere regolarmente il giuoco; e poi a Bologna (5.000 euro), Salernitana (4.000 euro) e Juventus (3.000 euro).

(Unioneonline/l.f.)

