Barella la sblocca al 51’ di testa, Lukaku su rigore chiude il conto all’82 su rigore concesso dal Var per fallo di mano in area di Joao Mario.

Al Da Luz l’Inter batte il Benfica 0-2 e, in vista del ritorno tra otto giorni a San Siro, mette una seria ipoteca sulla semifinale di Champions. I lusitani vincono solo per quanto riguarda il possesso palla, 57 a 43 per cento. Tutti gli altri numeri sono a vantaggio dei nerazzurri, illuminati nell’impresa di Lisbona da un Nicolò Barella straordinario. Se l’Inter dovesse approdare in semifinale, dove affronterebbe la vincente tra Milan e Napoli, già tra otto giorni ci sarebbe la certezza che una squadra italiana giocherà la finalissima.

Simone Inzaghi frena l’entusiasmo: «Abbiamo un vantaggio per il ritorno a San Siro, ma nulla è chiuso».

Alle 21 Milan-Napoli

Oggi alle 21 a San Siro c’è Milan-Napoli. Se il Napoli non potrà disporre di Raspadori, Simeone e Osimhen, nel Milan c’erano tutti nell'allenamento mattutino a Milanello, in vista dell'andata dei quarti di finale di Champions League. Confermata la presenza di Pierre Kalulu, che già nella giornata di ieri aveva lavorato con il gruppo. Assente Zlatan Ibrahimovic (alle prese con l'infortunio rimediato con Nazionale svedese), non si sono allenati con il gruppo i giocatori non inseriti in lista Champions: Dest, Bakayoko, Vranckx, Tatarusanu e Adli.

