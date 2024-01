Andrea Bianchimano è un giocatore dell’Olbia. Manca ancora l’ufficialità, ma il 27enne attaccante lombardo è in via di trasferimento dal Renate alla squadra di Leandro Greco, che potrà disporre del nuovo acquisto già domenica nel derby di Sassari con la Torres.

Punta centrale, 196 cm di altezza e una buona esperienza in Serie C, categoria in cui ha giocato con le maglie di Reggina, Perugia, Catanzaro, Viterbese e Lucchese, Bianchimano vanta una promozione diretta in Serie B, nel 2021, col Perugia, con cui aveva già giocato in cadetteria qualche anno prima.

La miglior stagione in termini di reti realizzate il centravanti di Carate Brianza l’ha vissuta a Reggio Calabria, campionato 2017/18, segnando 9 gol in 25 partite giocate. Solo una, invece, quella firmata quest’anno con la maglia del Renate, con cui nel Girone A ha collezionato 12 presenze.

© Riproduzione riservata