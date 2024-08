Cagliari-Como finisce 1-1: al gol in chiusura di primo tempo di Piccoli risponde Cutrone a inizio ripresa. I rossoblù giocano bene fino all’intervallo, poi soffrono gli ospiti.

Nicola col 3-5-2, debutto stagionale per Mina ultimo rientrato dalle nazionali. Fàbregas nel 4-4-2 schiera dal 1' il solo Dossena della folta colonia di ex.

Prima occasione al 13’ con Luvumbo, da destra si accentra e colpisce il palo. Sempre l’angolano al 39’ crossa, devia Alberto Moreno e sfiora l’autogol: palla sulla parte alta della rete. Il gol arriva cinque minuti dopo: segna Piccoli, che di testa anticipa Reina su sponda aerea di Luperto sfruttando una copertura molto approssimativa di Barba.

Nella ripresa il Como un altro passo e pareggia al 53’: angolo da destra, testa di Dossena e Cutrone aggira Zappa per fare gol nell’area piccola. Uno dei subentrati di Fàbregas, il figlio d'arte Paz, al 70’ sfiora l’1-2 con un destro deviato che Scuffet alza sopra la traversa.

Cagliari vicino al gol al 78’: Marin di tacco per Lapadula, sinistro respinto da Reina che poi si salva in qualche modo sulla linea dopo un tocco arretrato. All’86’ destro da fuori di Marin, ancora Reina in due tempi. Nel terzo dei sette minuti di recupero spreca l'ex Cerri da due passi mandando a lato. Si chiude fra le proteste per una gomitata di Paz in area a Deiola: Di Bello fa proseguire.

