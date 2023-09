Saranno Dinamo Sassari e Olimpia Milano a contendersi la vittoria finale nel 13° Torneo Internazionale City of Cagliari (oggi, ore 20.30). Nonostante 4 elementi out, tra impegni al Mondiale e acciacchi fisici (Bendzius, Tyree, Charalampopulos e Cappelletti), i biancoblù superano la Stella Rossa Belgrado al PalaPirastu (76-71 il finale) e si guadagnano la sfida con le "Scarpette Rosse" di Ettore Messina, a loro volta vittoriose sui francesi dell'Asvel Lyon-Villeurbanne (95-78).

La partita. Le assenze limitano le rotazioni di Bucchi, ma l'atteggiamento della Dinamo è quello giusto fin dalle primissime battute, con Diop che regala il primo allungo sul 21-10 nel primo quarto. La Stella Rossa (priva della star Teodosic, rimasto precauzionalmente a Belgrado, e di altri 4 elementi alle prese con la rassegna iridata di Manila) gioca con le marce basse: Napier non ingrana, allora ci pensa il lituano Giedraitis ad alleggerire il passivo alla pausa lunga sul 21-16.

Nel secondo quarto i serbi sembrano poter prendere il sopravvento grazie alla maggior fisicità e alle rotazioni più lunghe. La Dinamo soffre e si vede rimontata fino al -2, ma poi riprende il filo del discorso grazie a un provvidenziale Kruslin, autore del gioco da tre punti che assicura ai suoi il vantaggio alla pausa lunga (37-28).

Nel secondo tempo il canovaccio non cambia: lo specialista difensivo Hanga suona la carica per la Stella Rossa, che tenta un nuovo assalto. Il Banco di Sardegna, però, non ci sta: Diop e Kruslin, ben innescati dal play statunitense Whittaker e da capitan Gentile rispondono colpo su colpo con carattere, difendendo il loro vantaggio anche all'ultimo mini intervallo (54-49).

Nei 10 minuti finali il protagonista diventa Treier, che buca a ripetizione la difesa serba dall'arco e regala ai suoi un successo prestigioso. Nonostante le assenze, la Dinamo c'è e regala al pubblico cagliaritano una prova di grande valore caratteriale.

Il commento. «Vincere contro una squadra di Eurolega è sempre una bella soddisfazione», commenta coach Piero Bucchi", «tutti i ragazzi che sono scesi in campo hanno dato il massimo. La prestazione è stata eccellente. C’è ancora tanto lavoro da fare e tanti sono anche i giocatori da recuperare, ma sono felice per lo sforzo e la disponibilità ad aiutarsi e condividere il pallone».

L'altra semifinale. Nel primo confronto del "City of Cagliari" tutto facile per l'Olimpia Milano, che domina contro i francesi dell'Asvel. Nel primo tempo i milanesi mettono in vetrina il nuovo arrivato Poythress, ex Maccabi, che mette a referto ben 16 punti e garantisce un buon bottino di vantaggio alla pausa lunga (52-39). Nella ripresa, invece, sale in cattedra Shields, mattatore nel break che piega definitivamente le resistenze dei transalpini.

Domenica le finali: alle 18 Asvel e Stella Rossa si contenderanno il terzo posto, mentre alle 20.30 in campo ci saranno Sassari e Milano.

Dinamo Sassari-Stella Rossa Belgrado 76-71 (21-16 / 37-28 / 54-49)

Dinamo Sassari: Pisano 3, Treier 19, Dore ne, Kruslin 11, Whittaker 6, Raspino 2, Gandini, Gentile 13, Diop 14, Gombauld 8. Allenatore Bucchi

Stella Rossa Belgrado: Hanga 15, Mitrovic 10, Lazic 6, Napier 4, Bolomboy 3, Ilic 4, Nedovic 13, Giedraitis 12, Kuzmic 4, Karapandzic ne. Allenatore Ivanovic

Parziali: 21-16; 37-28; 54-49

