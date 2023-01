Vedi Napoli e poi perdi. Nel secondo e terzo quarto la Dinamo fa quasi da spettatrice finendo a -23 e così la rimonta dell'ultimo quarto non riesce e la Gevi si impone 93-83.

Per far capire quanto abbia difeso male la squadra di Bucchi, basti dire che ha preso 77 punti in 30' con i padroni di casa che avevano il 75% da due e il 64% da tre.

La cronaca - La squadra sassarese è senza il play Robinson (infortunato) e gioca con Dowe e Kruslin, Parte bene trascinata da Bendzius: +6 dopo due minuti, Napoli reagisce con un break di 10-2 firmato soprattutto da un Davis con la mano calda: 12-10. È Kruslin a riportare avanti il Banco che finisce il quarto con il secondo quintetto.

Nella seconda frazione Zerini domina in area e Young con la tripla porta al sorpasso i padroni di casa che prendono quota e piazzano un break di 16-0 (39-27 al 15') con Bendzius e Jones che restano stranamente ancora in panchina. Napoli si esalta e persino nel tiro da tre punti dove di solito lascia a desiderare. Il Banco si scioglie: difende male e pasticcia in attacco, finendo a -15.

Coach Bucchi rimette le sue ali e gioca senza i pivot: le triple di Kruslin e Treier rianimano i biancoblù che arrivano sino a -6.

Al rientro però la difesa continua a faticare e Napoli è in serata di grazia al tiro da oltre l'arco: -14 al 24'. Se non ci fosse un ottimo Treier, la Dinamo affonderebbe ma giocare senza lunghi la rende debole a rimbalzo e soprattutto senza profondità in attacco. E infatti finisce a -21. Tocca anche il -23 al 32' ma con Stephens in campo il gioco migliora e le triple di Gentile e Jones rosicchiano il distacco 84-71 al 35'. Lo fa ancora Bendzius con una bomba in transizione (88-79) ma poi l'ala lituana sbaglia il canestro del -6 che poteva riaprire la gara. Davis infila di tabella la sua terza tripla di una gara fuori dalla norma e chiuse la contesa.

I tabellini

Gevi Napoli: Howard 10 Michineau 12 Dellosto 7 Davis 14 Williams 16 Zerini 4 Young 5 Matera ne, Uglietti 3 Stewart 22 Zanotti, Grassi ne. All. Pancotto.

Banco di Sardegna Sassari: Jones 16 Dowe 8 Kruslin 13 Gandini ne, Devecchi, Treier 11 Chessa, Bendzius 14 Gentile 15 Raspino ne, Diop, Stephens 6. All. Bucchi

