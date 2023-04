Niente da fare, la capolista è troppo forte per Sassari, arrivata oltretutto a Bologna senza Gentile per problemi alla schiena. La Virtus si impone 86-69 in una partita dove i biancobù di Bucchi reagiscono al brutto primo quarto e sorpassano, ma dal 28' prendono un parziale tremendo di 18-0 che chiude il match.

Cronaca. La partenza è choccante: Sassari fatica in attacco (1/6 da tre) e perde tanti palloni. La Virtus tocca anche il +13 prima di assestarsi sul 22-12 del primo quarto.

Con Robinson e Diop la formazione biancoblù difende meglio (anche zona su qualche rimessa) e in attacco ha più pazienza. La risalita è impetuosa anche perché Bendzius trascina i compagni (15 punti a metà gara) e il Banco sorpassa addirittura e va in vantaggio al riposo: 38-39.

Nel terzo quarto l'equilibrio resta per 4 minuti, poi la capolista aumenta l'intensità difensiva e con un parziale di 9-0 ritorna con vantaggio in doppia cifra: 63-53. Il break prosegue nell'ultimo quarto e Bologna si porta sul +19 al 34'. Diop rientra sul quinto fallo di uno Stephens in grandissime difficoltà, ma ormai la partita è andata.

I tabellini

Virtus Segafredo Bologna: Mannion ne, Belinelli 11 Pajola, Jaiteh 8 Lundberg 6 Shengelia 18 Hackett 10 Mickey 14 Camara, Weems 12 Ojeleye 4 Abass 3 All. Scariolo

Banco di Sardegna Sassari: Jones 5 Robinson 15 Dowe 7 Kruslin 7 Gandini ne, Devecchi, Treier 3 Chessa, Stephens 2 Bendzius 19 Raspino ne, Diop 11 All. Bucchi

