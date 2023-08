Comincia a definirsi il quadro delle amichevoli pre-campionato per la squadra sassarese, che sarà in ritiro a Nuoro dal 21 agosto. Non solo le amichevoli nell'Isola contro Torino (5 settembre) e per il City of Cagliari (9 e 10 settembre contro Stella Rossa belgrado e una tra Milano e Villeurbanne) ma anche all'estero. La Dinamo è stata infatti invitata al torneo di Tel Aviv in Israele del 18 e 19 settembre.

Due le formazioni israeliane: l'Hapoel Tel Aviv e l'Hapoel Gerusalemme dove gioca l'ex Levi Randolph. La quarta squadra è il club greco del Promitheas dove ha firmato il pviot Deshawn Stephens, arrivato nello scorso campionato al posto di Chinanu Onuaku.

Il programma prevede le semifinali lunedì 18 settembre alle 17.30 e alle 20, mentre martedì 19 settembre le finali alle 16 e alle 18.30. Da definire gli accoppiamenti.

© Riproduzione riservata