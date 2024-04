Virtus Cagliari e Antonianum Quartu vincono gara 2 dei Quarti di Finale Playoff di Serie B Femminile di basket e raggiungono il Cus Cagliari in semifinale. La quarta e ultima semifinalista verrà fuori da gara 3 tra Mercede e San Salvatore, in programma sabato ad Alghero.

Le gare. Nessun problema per la Virtus che supera a domicilio Su Planu per 30-65. Gara in equilibrio solo nel primo quarto, nel quale predominano i ritmi bassi (6-11). Nella seconda frazione le virtussine aumentano l’intensità di gioco e allungano sul +21 (10-31). Seconda parte di gara con poche sorprese, con il quintetto allenato da Fabrizio Staico che continua nella sua progressione, fino al +35 finale. La miglior realizzatrice è Rabchuk, della Virtus, con 15 punti. L’Antonianum Quartu, invece, si impone sul parquet dell’Astro per 53-61. Dopo un avvio di marca ospite (13-16 al 10’), le padroni di casa attuano un break a proprio favore nel corso del secondo quarto e chiudono sul +9 all’intervallo (33-24). Astro che mantiene un vantaggio minimo anche nella terza frazione (42-41 al 30’), prima di cedere definitivamente alle quartesi nel corso degli ultimi 10’ (11-20 il parziale). Antonianum trascinata da Ljubenovic, top scorer con 27 punti (19 nella seconda parte di gara).

La situazione. Tre le squadre già in semifinale. La Virtus, testa di serie numero 1, attende l’esito di Mercede-San Salvatore per conoscere la propria avversaria, mentre l’altra sfida sarà tra Cus Cagliari e Antonianum.

