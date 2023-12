Incredibile solo a immaginarlo due settimane fa, ma la squadra di Bucchi può lottare per raggiungere la Final 8. E la corsa la deve fare proprio su Milano che ha battuto 89-83 al PalaSerradimigni nella più bella prestazione del campionato. Tra le squadre distanti due punti che si contendono le ultime posizioni della Final 8 l'Armani è l'unica sconfitta dai biancoblù, che invece hanno perso contro Cremona, Pistoia e Tortona.

Significativo che le ultime due vittorie in campionato siano arrivate senza il play Whittaker, ieri sfebbrato in panchina ma non utilizzato. Senza l'americano la Dinamo riesce a produrre un gioco più rapido e la personalità di Gentile consente di avere un trascinatore in quintetto anche quando è fuori Tyree.

La squadra sassarese è già in viaggio per Atene. Domani sera alle 18.30 match sul campo dell'Aek, capolista a punteggio pieno del girone D di Champions e già qualificata alla fase successive. Due settimane fa sarebbe stata una gara dal pronostico chiuso, ma le possibilità sono cresciute e in fondo all'andata la sconfitta era stata di appena 4 punti ed era stata una beffa, perché i greci avevano sorpassato a 40 secondi dalla fine dopo aver inseguito a lungo.

Il migliore era stato Ousmane Diop con 19 punti, assente ormai da oltre un mese, giusto per ricordarlo a chi non ha fatto altro che sottolineare l'assenza di Mirotic nell'Olimpia Milano.

