Il forfeit del Senegal che ha quattro giocatori positivi al Covid accorcia il torneo preolimpico di Belgrado e manda l'Italia già in semifinale. La nazionale africana era rimasta in Germania dopo aver svolto lì la preparazione, perché ha scoperto la positività di alcuni elementi del gruppo squadra e proprio stasera ha annunciato che non riuscirà a raggiungere la Serbia, dunque si ritira.

A questo punto la gara di giovedì contro Porto Rico servirà per definire la prima e la seconda posizione. E Marco Spissu ha 24 ore di tempo in più per recuperare dall'infortunio muscolare a una coscia rimediato nel torneo di Amburgo di nove giorni fa.

Il play sassarese infatti è rimasto tra i 12 che puntano alla qualificazione all'Olimpiade. Si dividerà la cabina di regia con Pajola (Virtus Bologna) e Mannion (Golden State, Nba), due che comunque possono giocare anche insieme a Spissu.

Arrivare primi nel girone ormai ridotto a due significa affrontare la seconda dell'altro raggruppamento, che vede impegnate Serbia, Nuova Zelanda e Repubblica Dominicana. Le due vincenti le semifinali si affronteranno nella finale e chi vince partecipa all'Olimpiade i Tokyo 2021.

