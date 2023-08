Per approdare ai quarti dei Mondiali di basket, l'Italia dovrà battere venerdì la Serbia e domenica il Portorico. Entrambe le gare si disputeranno nelle Filippine alle ore 10 italiane.

Oggi si è completato il girone I che vede Serbia e Repubblica Dominicana con tre vittorie, seguite da Italia e Portorico con due, perché nella seconda fase ogni nazionale si porta appresso i risultati della prima fase.

In teoria può non bastare battere Serbia e Portorico qualora in caso di arrivo a tre a 8 punti con i serbi e la Repubblica Dominicana la differenza punti negli scontri diretti premi le avversarie.

Allo stesso tempo in caso di sconfitta con la Serbia e vittoria su Portorico potrebbe verificarsi un arrivo a tre a 6 con la Repubblica Dominicana (se perde sempre) e Portorico. Anche in questo caso deciderebbe la differenza canestri degli scontri diretti.

Certo è che la gara contro la Serbia sarà decisiva per il primato del girone.

