Non bastano le triple dei sardi Datome (20 punti) e Spissu (10 punti e 7 assist) per piegare la Lettonia. Lo scontro tra i due allenatori italiani lo vince Banchi: 82-87 e i lettoni si giocheranno la finalina per il quinto posto ai Mondiali, mentre l'Italia giocherà sabato per il settimo posto.

In quintetto Datome per Fontecchio (“leggera influenza” è la spiegazione ufficiale) e mette già due triple per l'8-3 al 3'. L'Italia difende bene e attacca bene: Melli a centro area per il +7. La Lettonia punisce gli aiuti dal lato forte con scarico e canestro. Datome infila la terza bomba e gli azzurri doppiano i lettoni: 20-10 al 7'. Segna dall'arco anche Melli per il +13.

Coach Pozzecco inserisce il secondo quintetto. La Lettonia riduce qualcosina con tripla sulla sirena del quarto. Gli azzurri concedono troppa libertà dall'arco e la formazione di Banchi si rifa sotto: 29-24 al 12'. Procida è frizzante in attacco, ruba e schiaccia per il nuovo +10. Pian piano vengono reinseriti i giocatori del quintetto, ma la Lettonia risponde ormai colpo su colpo con le bombe di Kurucs e Strautins ricuciono quasi tutto: 38-36 al 17'.

Rientra Datome e ne piazza un paio dalla media, ma Grazulis è on fire, l'arbitra statunitense commette un paio di sviste arbitrali e la Lettonia, precisissima al tiro, ringrazia col vantaggio: 42-46 all'intervallo.

Dopo la pausa Italia col quintetto base. Subito due triple di Zagaris e gli azzurri finiscono subito a -10. Esce Spissu (botta al viso e terzo fallo) e l'Italia non riesce a carburare con Polonara che resta disastroso: 44-58 al 23'. Ricci e Tonut scuotono la squadra che riprende ad aggredire in difesa: 57-60 al 27'. Entra anche Diouf. Tanto spazio ai giovani, che commettono inevitabilmente errori di inesperienza. La Lettonia si rianima: 60-67.

Sul 62-69 del 33' rientra Spissu. Bertans si sblocca da tre ed è -10. Gli azzurri sbagliano qualche libero di troppo: uno solo per Procida, per il 66-74. Rientra Datome. Da otto metri Spissu per il -8. Ruba Tonut, segna da tre Datome: 75-79 al 38'. Segna Spissu da tre a 41 secondi dalla fine per il -2.

Ma Grazulis (28 punti con un solo errore al tiro) segna la tripla che chiude il match.

