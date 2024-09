Ivan Kucan ritorna a casa. La guardia/ala croata che lo scorso anno ha guidato l'Esperia Cagliari a un buon campionato d'esordio nella B Interregionale di basket (17,5 punti di media in 29 gare) torna nel massimo campionato del suo Paese, dove indosserà la canotta dell'Alkar Sinj, compagine che punterà a salvarsi nella Premijer Liga.

Dopo aver cercato un ingaggio nella B nazionale italiana per diverse settimane, l'esterno di Fiume aveva anche preso in considerazione l'ipotesi di tornare a Monte Mixi. La dirigenza granata, però, ha preferito orientarsi sul'argentino Marco Giordano, e a quel punto Kucan ha scelto di rientrare in Croazia.

