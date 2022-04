Tre gare decisive perse in volata fanno una prova. Dopo le occasioni gettate contro Reggio Emilia (sconfitta 85-81 al supplementare) e Pesaro (75-73) è arrivato anche il ko interno contro Venezia 63-66, che era una sorta di spareggio per il quarto posto. Vinto purtroppo dalla squadra di De Raffaele che insieme a Tortona si è portata a +4 sulla squadra sassarese.

I giochi per quarto e quinto posto sembrano ormai fatti con sole tre giornate da disputare, in realtà quattro per Sassari che deve recuperare contro la Virtus Bologna. Solo un clamoroso en plein dei biancoblù consentirebbe di avere chance per acciuffare un accoppiamento più favorevole nei quarti scudetto.

Tre vittorie invece garantiranno il sesto posto ma non matematicamente, perché in caso di arrivo a pari merito solo con Reggio Emilia la spuntano gli emiliani che a fronte della parità negli scontri diretti hanno il +1 nel saldo punti. Invece l'arrivo a tre con Trieste e Reggio Emilia premia il Banco di Sardegna grazie al miglior saldo.

In ogni caso, bisogna vincere subito domenica a Napoli, altrimenti si mettono persino a rischio i playoff.

Finali da gestire meglio - Con la stagione regolare che si avvia alla conclusione appare chiaro come sia una lacuna mai colmata quella della lucidità della squadra di Bucchi nei finali in volata con uno o due canestri di scarto: tre successi (Varese con Logan protagonista, Fortitudo Bologna coi liberi di Bilan e Gentile, Milano con l'entrata di Robinson) a fonte di sei sconfitte, perché a quelle contro Reggio Emilia, Pesaro e Venezia vanno aggiunte quelle contro Napoli (74-75), Virtus Bologna (102-100 dopo un supplementare) e Tortona (83-87) dove i biancoblù hanno sprecato gli ultimi tiri.

Finora non è emerso un giocatore affidabile per l'ultimo tiro, se si esclude Gentile dalla lunetta nel successo su Pesaro della gestione Cavina.

Magari ora che c'è Bilan si potrebbe lavorare meglio perché la palla arrivi a lui nei finali di gara. A Pesaro il centro croato ha fatto 2/2 nell'ultimo quarto, ma di palloni ne ha visti pochissimo, perché i tre esterni hanno tirato molto, probabilmente troppo. Contro Venezia Bilan ha fatto 3/4 nei tiri da due dell'ultimo quarto (compreso il canestro del sorpasso al 38') e 1/2 ai liberi, ma negli ultimi due minuti non ha visto palla e hanno tirato solo Logan e Robinson.

© Riproduzione riservata