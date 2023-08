"Jack to the future" è l’evento-presentazione che giovedì 7 settembre chiamerà a raccolta tifosi, appassionati o semplici curiosi al PalaSerradimigni. La serata servirà per presentare le tre squadre della Dinamo: la A1 maschile, la A1 femminile e la serie A di basket in carrozzina. L'ingresso è gratuito.

La società sassarese ha chiamato così l'evento perché nell'occasione verrà reso omaggio al capitano Jack Devecchi con un'amichevole che sarà la sua ultima gara da giocatore.

A sfidarsi sul parquet del PalaSerradimigni saranno la Dinamo 2023/24 e il Team Jack, alcuni degli ex biancoblù che in oltre 800 partite ha davvero avuto tantissimi compagni di squadra.

