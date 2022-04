Sassari concede il bis. Dopo la vittoria al PalaSerradimigni per 84-67 fa sua anche gara-due dei playout espugnando Moncalieri per 82-71.

La squadra di Restivo conquista la salvezza e si presenterà ai nastri di partenza della A1 femminile anche la prossima stagione, che sarà la terza. Giusto epilogo per una formazione che ha avuto tanta sfortuna (leggi infortuni di Arioli e Lucas) e ha dovuto guadagnarsi la permanenza nella massima serie attraverso i playout.

Ottimo l'avvio: subito 7-0 per Sassari con le padrone di casa che segnano il primo canestro dopo 4 errori. Moncalieri recupera e sorpassa (13-12 all'8') ma Moroni e Vintsilaiou aiutano Shepard ed è nuovo vantaggio. Distacco in doppia cifra al 15 con un'ottima Pertile e Vintsilaiou in contropiede: 22-34. Le piemontesi provano a rientrare ma la squadra di Restivo difende forte e corre, toccando anche il +16 con tripla di Orazzo e canestro da fuori di Dall'Olio.

Al rientro in campo il Moncalieri prova a riavvicinarsi (42-52) ma una strepitosa Pertile e l'implacabile Shepard ridanno slancio a Sassari che tocca il +18 al 25'. Giacomelli con due triple e un'entrata prova a riaprire la gara (56-66) la tripla di Skoric e l'entrata di Moroni ridanno fiato.

Nell'ultima frazione si sbaglia molto da entrambe le parti, va meglio alla formazione sassarese che resta con vantaggio di almeno 4 canestri e controlla. Quando Moncalieri si avvicina ormai non c'è più tempo.

I tabellini

Moncalieri: Toffolo 4, Cordola 2, Ar. Landi 9, Reggiani 4, Berrad ne, Jakpa ne, Katshitshi, Ruzickova 6, Miletic 11, Giacomelli 12, Vanloo 17. All. Terzolo.

Sassari: Orazzo 14, Dell'Olio 2, Moroni 12, Patanè ne, Vintsilaiou 6, Skoric 9, Shepard 28, Pertile 11, Scanu ne. All. Restivo.

