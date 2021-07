Allenatore che vince non si cambia. E il San Salvatore Selargius conferma Roberto Fioretto per la stagione 2021/2022 dopo che in quella d’esordio aveva portato la squadra fino a una storica semifinale playoff dell’A2 femminile di basket.

Il tecnico cagliaritano, sbarcato a Selargius la scorsa estate dopo aver allenato in carriera anche Esperia, Cus Cagliari, Virtus e Genneruxi, guiderà dunque le giallonere per il secondo anno consecutivo. Col sodalizio giallonero l’intesa era stata immediata e, assieme alla dirigenza, un anno fa, coach Fioretto aveva ricostruito quasi da zero un roster che era stato decimato dal trasferimento di gran parte delle senior in quel di Sassari. E, con una squadra nuova di zecca, rinforzata dalle talentuose giovani del vivaio, il tecnico sessantunenne ha poi scritto la storia del San Salvatore, portandolo per la prima volta in un playoff, un’esperienza che si è interrotta poi in semifinale al cospetto della corazzata San a Giovanni Valdarno.

Oltre alla conferma del capo allenatore, anche quella del main sponsor Techfind, che darà ancora il proprio nome alle giallonere.

Adesso si aspettano notizie sul roster, che non dovrebbe essere stravolto benché è ormai ufficiale l’addio della capitana Marta Granzotto e della guardia Giulia Manzotti.

“Ringrazio la società per la fiducia. Ripartiremo da una base consolidata, attorno alla quale cercheremo di inserire nel miglior modo possibile le giocatrici chiamate a sostituire due perni importanti dell’ultimo campionato. Cercheremo di sfruttare le nostre armi migliori bilanciando il gioco tra soluzioni interne ed esterne”, spiega il coach del San Salvatore.

