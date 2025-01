Sarà ancora una sfida contro un club spagnolo quella che attende la Dinamo Women nei quarti di Eurocup femminile. Stasera il Baxi Ferrol ha pareggiato 60-60 sul parquet ungherese del Dvtk Huntherm, quindi ha superato il turno grazie al successo per 78-73 dell'andata.

La squadra sassarese giocherà contro una formazione meglio piazzata nel campionato spagnolo femminile: decimo posto per il Ferrol rispetto al 12 dell'Euskotren di San Sebastian.

La gara d'andata è fissata per giovedì 20 febbraio al palaSerradimigni. Ritorno in Spagna il 27 febbraio. C'è dunque un mese di tempo per provare a recuperare la lunga Begic e cercare un'impresa ancora più storica: l'approdo nelle semifinali dell'Eurocup femminile.

