Gioca una partita orgogliosa la Dinamo Women ma arriva all'ultimo quarto stanchissima e cede al PalaSerradimigni nei confronti di Campobasso: 50-79 il finale. Ingeneroso per quanto visto sul parquet per 27' (42-44). Alla stanchezza per l'impresa in Spagna di mercoledì in Europe Cup si è aggiunta l'assenza dell'acciaccata Taylor e senza la migliore realizzatrice del campionato nel secondo tempo contro la zona è stata grigia.

Difese molto due sin dall'inizio, ma Sassari ha una Begic in più e il contropiede di Pastrello e Toffolo sancisce il 9-4. Dal time out le ospiti escono agguerrite e con un break di 8-0 ribaltano il risultato. Alle triple di Scalia risponde Natali. La Dinamo Women finisce a -5 ma replica con un break di 8-0 sospinta da Gonzales e resta l'estremo equilibrio: 38-38.

Difese ancora più dure nel terzo quarto (gli arbitri raramente fischiano) e solo Begic riesce a segnare contro la zona ma è stremata: 42-50.

Nell'ultimo quarto le energie della formazione sassarese sono al lumicino e Campobasso scappa via: 46-63 al 37'.

