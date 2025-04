Tutto in due partite, o forse tre. Con la pressione ma anche il vantaggio del fattore campo. Per mantenere la serie A1 femminile la Dinamo Women deve battere l'Alpo. A cominciare da gara uno dell'ultimo turno dei playout: si gioca domani alle 19 al PalaSerradimigni. La società ha reso popolari i prezzi dei biglietti: 5 euro per tutti i settori, un euro per gli Under 12.

Le ragazze e il coach Restivo si meritano un pubblico finalmente numeroso, per una stagione complessa, frenata dagli infortuni a Begic e Pastrello (la prima è rientrata, la seconda no), ma comunque onorata dall'approdo ai quarti di Eurocup femminile.

In campionato la squadra sassarese ha sempre battuto la formazione di Villafranca di Verona, ma sempre dopo gare dure, non certo agevoli: 76-67 a Verona e 87-79 al PalaSerradimigni.

Le migliori dell'Alpo sono il centro nigeriano Ngozi (196cm) che viaggia in doppia doppia come punti e rimbalzi, la lunga finlandese Tulonen che tira bene anche da tre punti (38%) e il play Moriconi, che segna 9 punti di media.

