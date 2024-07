Ha 30 anni ma già a 20 è stata l'Mvp e miglior pivot del campionato di Croazia. Esperienza e profonda conoscena del campionato italiano accompagnano il talento di Ana Marjia Begic, giocatrice alta 191cm, che dopo tre stagioni al geas di Sesto San Giovanni approda alla Dinamo Women.

Il coach Antonello Restivo rivela: “Ana Marija Begic è una giocatrice di grande esperienza che ha tante stagioni in Europa e un buon curriculum in EuroCup: nelle ultime stagioni ha giocato ad alto livello al Geas. Sono diversi anni che volevamo portarla a Sassari, ci aspettiamo tanto da lei in termini di esperienza e solidità: siamo contenti perché ci permetterà di sperimentare diversi assetti, con l’impiego di quintetti alti”.

Begic ha girato l’Europa giocando in Spagna, Svezia e Polonia prima di approdare in Italia nella stagione 2019-2020 con la Virtus Bologna. Nell’annata appena conclusa (la terza al Geas) ha viaggiato a 6 punti e 6 rimbalzi di media. Lusinghiero anche il curriculum nelle nazionali di Croazia: è stata vice campionessa europea under 16 nel 2009 e nel 2010, campionessa europea nel 2011. Con la nazionale maggiore ha partecipato agli Europei 2015, alla qualificazioni di Eurobasket 2017 e agli Europei del 2021 vinti dalla Serbia.

Può giocare sia da alapivot sia da centro. Il suo innesto permetterà alle Women di sperimentare quintetti alti, dando la possibilità a Toffolo di giocare più nello spot di quattro.

