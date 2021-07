Due stranieri ci sono già: il confermato Eimantas Bendzius e il nuovo arrivo Christian Mekoulu, centro nigeriano che è stato appena ufficializzato. A Treviso Mekowulu ha fatto registrare medie da 13 punti e 7 rimbalzi che sono leggermente aumentate nei playoff.

Forse la notizia più inaspettata è che il Banco di Sardegna avrà solo cinque stranieri e non sei come negli ultimi campionati.

Il terzo straniero dovrebbe essere un'altra conferma importante, l'ala Jason Burnell, che sembra finalmente cedere alle proposte biancoblù. Gli altri due saranno per forza di cose un play e una guardia-ala. Bisogna considerare infatti che come cambio del nuovo pivot c'è Ousmane Diop, atteso alla conferma nella massima serie di quanto ha dimostrato in A2 a Torino dove era seguito da quello che è diventato il nuovo allenatore, vale a dire Demis Cavina.

Il quarto lungo sarà il veterano Luca Gandini, altro giocatore confermato insieme al play-guardia Massimo Chessa.

