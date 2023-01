Sassari è la squadra regina nelle triple, per questo non deve meravigliare troppo il 17/24 nella spumeggiante vittoria su Pesaro per 110-74. Per il terzo campionato negli ultimi quattro è in testa per precisione nelle conclusioni da oltre l'arco dei 6,75 mt.

È addirittura la migliore percentuale di sempre col 41,7% nelle triple, superiore al 40,5% della stagione 2020/21 e al 41,2% del 2019/20, quando il campionato venne interrotto per il lockdown a seguito del Covid e la formazione allenata da Pozzecco era seconda.

In tredici campionati da quando è salita nella massima serie di basket la Dinamo è stata la più precisa nel tiro da tre per cinque volte e altre quattro volte è stata sul podio, come seconda o terza.

Nel dettaglio, in questa stagione il signore delle triple è Filip Kruslin col 53,2%. L'esterno croato sta producendo un campionato mostruoso. Pochissimi hanno raggiunto o superato il 50% da tre negli ultimi tredici anni. Tra questi Austin Daye e Drake Diener. L'unico che ha fatto meglio da quando Sassari è in A è la guardia della Virtus Bologna che nel campionato 2010/11 aveva il 65% durante la stagione regolare e chiuse al 58% compresi i playoff.

Dietro Kruslin c'è il sassarese ed ex biancoblù Marco Spissu col 50,6% e terzo Eimantas Bendzius col 49%. Nella Top 20 c'è pure l'ala Jamal Jones con un buon 38,7%.

