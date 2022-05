Il suo dovere lo fa il Banco di Sardegna, ma gli altri risultati non l'aiutano, perché Tortona espugna Brindisi e quindi in virtù del 2-0 fa restare al sesto posto i biancoblù. Il colpaccio di Varese per 110-96 certifica comunque l'ottimo finale di stagione della squadra di Bucchi che nei playoff incontrerà ai quarti Brescia, terza forza del campionato e quindi col fattore campo nella eventuale quinta sfida.

Pochi brividi nell'ultima gara della stagione regolare. Si comincia con Bilan che domina dentro l'area contro le ali di casa schierate come lunghi. La tripla di Bendzius dà il massimo vantaggio: +6, 12-18 all'8'. La difesa però è poco cattiva (nessun fallo nei primi dieci minuti) e De Nicola propizia il 7-0 che rimette in equilibrio la situazione, con Reyes che continua a segnare con costanza. La tripla di Beane porta avanti Varese: 24-22 al 12'.

Nel secondo quarto l'attacco biancoblù fatica e si sente l'assenza di Bednzius e Bilan: - 5 al 15' con De Nicolao molto caldo.

Il rientro di Burnell e Robinson ridà fiducia al Banco che rimette il naso avanti: 36-34 al 17'. Rientra anche Bilan ed è +9 per la Dinamo.

Nel terzo quarto è un tiro a segno dall'arco: due triple di Bendzius e un lancio tuttocampo di Bilan per Robinson, per il massimo vantaggio, +15: 52-67 al 24'. Il Banco va anche a +18 con Bendzius e Logan che fanno grandinare dentro il canestro lombardo.

Nell'ultima frazione si gioca pensando solo all'attacco. Sassari tocca anche il +21 e raggiunge quota 100 con Gentile quando mancano ancora 4'44” al termine.

I tabellini

Openjobmetis Varese: Beane 11 Woldentsae 3 Sorokas 9 De Nicolao 9 Vene 8 Reyes 19 Bongiovanni ne, Ferrero, Caruso 6 Keene 31 Bottelli ne, Cane ne. All. Seravalli.

Banco di Sardegna Sassari: Pitirra, Bilan 18 Logan 18 Robinson 18 Kruslin ne, Gandini ne, Devecch, Treier 7 Burnell 12 Bendzius 19 Gentile 6 Diop 12 All. Bucchi.

© Riproduzione riservata